Alessandra Sublet : Maman débordante d'amour en pleine virée décoiffante

La rentrée n'est pas tout à fait arrivée pour Alessandra Sublet et sa joyeuse famille. La maman de 41 ans profite encore des derniers jours ensoleillés en France, au lac de Vouglans, non loin de Lons-Le-Saunier (Jura), entourée de ses deux enfants, Charlie (6 ans) et Alphonse (4 ans), nés de son mariage avec Clément Miserez.

Mardi 28 août 2018, sur Instagram, l'animatrice télé a partagé une rare photo en noir et blanc de ses bambins en train d'apprécier follement une virée à toute allure en voiture décapotable. Des "souvenirs de gosse" précieux qu'Alessandra est heureuse de leur offrir comme elle le laisse penser en légende : "Les entendre rire #havefun #kids #souvenirsdegosse #charlie #alphonse #purelove"

Les internautes, séduits par cette nouvelle publication, ont exprimé leur ravissement face au bonheur évident des enfants d'Alessandra Sublet. "Je suis fannnn j'adoreeee", "Super mignon !", "Il faut garder ses instants magiques", "Rires d'enfants = pur kif", "Rien n'est plus fort et plus beau que le rire de nos kids !!", pouvait-on lire.

Alessandra Sublet reviendra bientôt sur nos écrans à la tête de l'émission C'est Canteloup sur TF1. En effet, la journaliste reprend les rênes de la pastille humoristique à succès après que Nikos Aliagas a décidé de basculer à la radio en animant la matinale quotidienne d'Europe 1 de 7h à 9h. Ce dernier a d'ailleurs déjà repris le chemin du travail lundi 27 août dernier au côté notamment de l'épouse de Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara, mais aussi du journaliste politique Jean-Michel Aphatie.