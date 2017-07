Alessandra Sublet, maman heureuse en "escale de rêve" avec Charlie et Alphonse

Alessandra Sublet n'a pas connu une saison 2016-2017 des plus reposantes. Pas assez convaincante côté audiences sur TF1 (Action ou vérité...) et Europe 1 (La Cour des grands), la star de 40 ans profite de l'été pour se ressourcer en famille loin de la capitale et de ces condidérations.

C'est dans ce contexte que ce 26 juillet au petit matin, la talentueuse animatrice a décidé d'envoyer une jolie carte postale de ses vacances à ses nombreux admirateurs sur Instagram. "#HappyMum #HappyKids #EscaleDeReve", a commenté Alessandra en légende d'un cliché montrant ses deux enfants, Charlie (5 ans) et Alphonse (bientôt 3 ans), épanouis en bord de mer. Evidemment, pour des raisons de tranquillité que l'on comprend aisément, la jolie maman n'a pas souhaité indiquer dans quel coin de France (ou de la planète !) elle se trouvait actuellement.

Ravis d'avoir des nouvelles d'Alessandra Sublet, les admirateurs de l'animatrice n'ont pas tardé à commenter le cliché partagé. "Mais ils ont tellement grandi !", "Je souhaite de belles vacances à votre famille", "Ils ont l'air de bien s'amiser", "Profitez bien", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Aux dernières nouvelles, selon Le Parisien, Alessandra Sublet serait écartée de l'antenne de TF1 à la rentrée prochaine mais pourrait atterrir sur TMC (groupe TF1) où elle hériterait de plusieurs prime times (dont un documentaire consacré à Antoine Griezmann). Là-bas, celle que Thierry Moreau annonçait aussi de retour sur le service public, rejoindrait Yann Barthès qui a su imposer Quotidien en l'espace d'une saison.