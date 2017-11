Alessandra Sublet prête à tout pour aider Saint-Barth : Son coup de gueule

En septembre dernier, l'ouragan Irma a tout détruit sur son passage, l'île de Saint-Barthélemy comprise. Quelques semaines après la tempête, les habitants tentent de tout reconstruire. Alessandra Sublet a été particulièrement touchée par la catastrophe, et pour cause : ses parents vivent dans l'archipel des Antilles. Sur le plateau de C à Vous mercredi 8 novembre 2017, l'animatrice de 41 ans évoque son documentaire visant à casser les clichés.

"On n'a pas pu accéder à l'île pendant quinze jours. Pendant ce temps, je regardais la télévision. Et tout ce que j'entendais sur Saint-Barthélemy m'hérissait les poils, avoue-t-elle. C'est tellement cliché de dire 'c'est l'île des milliardaires, ils n'ont besoin de personne, on s'en fout, ils se démerdent'."

Alors, l'idée de prendre sa GoPro et son téléphone portable pour filmer l'envers du décor lui est venue. Le but ? "Dire 'bonjour les gens, Saint-Barth c'est aussi ça, des gens qui sont sur cette île et qui n'ont pas choisi d'y vivre parce qu'on n'y paie pas d'impôts mais juste parce qu'ils y sont nés. Ils sont en train d'enlever les gravats, les tôles de cette île, ils n'attendent pas des fortunes pour le faire."

En bref, Alessandra Sublet souhaite faire passer un message : elle est allée sur place et elle n'a pas croisé "Leonardo DiCaprio et Beyoncé avec une pelle en or en train d'enlever les tôles des mornes".

Un documentaire d'une quinzaine de minutes à découvrir samedi 18 novembre 2017, à 18h dans 50mn Inside sur TF1.