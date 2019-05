Alessandra Sublet : Radieuse et aux anges pour sa plus grande passion

Si elle excelle en télévision, Alessandra Sublet cultive une passion inattendue qu'elle nous avait cachée. En effet, celle qui co-anime C'est Canteloup sur TF1 est fan de moto. La maman de Charlie (6 ans et demi) et d'Alphonse (4 ans et demi) a même passé récemment son permis deux roues. Pour bien fêter ça, elle a décidé de se rendre aux 24 Heures Motos du Mans, grand événement dans le domaine.

C'est ainsi qu'on pouvait retrouver Alessandra Sublet à la 42e édition le 19 et 20 avril dernier. Plus enthousiaste et rayonnante que jamais, l'ex-femme de Clément Miserez avait un programme très chargé, de quoi rendre son week-end encore plus excitant. Alessandra Sublet a tout d'abord commencé par un baptême de piste sur le circuit Bugatti avant de rencontrer le Girls Racing Team composée notamment de la jeune Mélodie Coignard. Totalement dans son élément, l'animatrice de TF1 a également fait la connaissance de Lil'Viber, une passionnée de moto, qui a participé à la Women's Club., et de Randy de Puniet, un pilote de vitesse moto.

Et ce n'est pas fini, Alessandra Sublet a profité de chaque minute du show avec les spectateurs ayant fait le déplacement. Le tout s'est terminé avec une course de nuit de la team Suzuki. Autant vous dire que cet événement restera gravé dans sa mémoire.