Alessandra Sublet sans maquillage : Elle s'affiche radieuse au naturel !

Sur ce cliché, l'animatrice de 40 ans apparaît rayonnante. Souriante, les cheveux plus longs que d'ordinaire et sans maquillage, Alessandra Sublet a séduit les internautes. "Magnifique", "Ne vous coupez plus les cheveux, vous êtes sublime comme ça", "Très jolie", "Tu es resplendissante", "Trop craquante au naturel", "Quel visage épanoui", peut-on lire en commentaires.

Quelques jours plus tôt, la maman de Charlie (5 ans) et Alphonse (3 ans), nés de son union avec son époux Clément Miserez, s'était déjà affichée sans une once d'artifice. En compagnie de son amie Estelle Lefébure, la jolie brune avait alors pris la pose sans maquillage, cheveux au vent. Un cliché qui avait là aussi fait l'unanimité sur la Toile.