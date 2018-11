Alessandra Sublet, séparée : Emerveillée avec ses enfants à Disneyland

Alessandra Sublet et le producteur de cinéma Clément Miserez divorcent. Le magazine Closer vient de l'annoncer et monsieur a confirmé dans Gala cette séparation à l'amiable, après six ans de mariage et deux enfants : Charlie (6 ans) et Alphonse (4 ans). Malgré cette épreuve, que le couple traverse dans la plus grande bienveillance, Alessandra Sublet n'en oublie pas ses combats humanitaires. Surtout quand ça peut aussi faire plaisir à ses enfants.

Samedi 17 novembre 2018, l'animatrice de 42 ans était à Disneyland Paris pour soutenir l'opération Share Your Ears que Disney organise en collaboration avec l'association américaine Make-A-Wish qui réalise les rêves d'enfants malades. Le principe est tout simple : il suffit de se prendre en photo avec des oreilles de Mickey et d'utiliser le hashtag #ShareYourEars en la postant sur vos réseaux sociaux. Pour chaque photo partagée, Disney fait un don de 5 dollars (un peu plus de 4 euros) à Make-A-Wish. Alessandra Sublet s'est joyeusement prêtée au jeu en postant sa propre photo.

L'amie de Laeticia Hallyday ne pouvait passer une journée à Disneyland sans emmener ses enfants. Dans ses stories Instagram, Alessandra a partagé quelques instantanés de cette belle journée ensoleillée et notamment une photo la montrant avec le petit Alphonse sur les épaules. L'animatrice pose aussi avec le rat Ratatouille et nous offre une belle vue de nuit de la Tour de la terreur toute illuminée. Cela avait tout l'air d'un moment magique...