Alessandra Sublet : Son bel hommage à Emmanuel Maubert, 3 ans après sa mort

Le 31 mai 2016, Emmanuel Maubert est mort à l'âge de 51 ans des suites d'un accident cardiaque. Ses collègues de C à vous (France 5), Alessandra Sublet, Babette de Rozières, Anne-Sophie Lapix et Anne-Élisabeth Lemoine avaient assisté à ses obsèques au cimetière du Père-Lachaise à Paris, une semaine plus tard.

Trois ans après le drame, Alessandra Sublet a tenu à rendre hommage à Emmanuel Maubert, son camarade qu'elle appelait affectueusement "Tata". Sur Instagram, l'ancienne animatrice de C à vous – aujourd'hui à l'antenne sur TF1 – a relayé une photo de l'ancienne équipe de l'émission lors d'un déplacement en train, une photo sur laquelle on découvre un Emmanuel Maubert tout sourire. "Meilleure équipe <3 Ma tata #3ans", a-t-elle simplement indiqué avec pudeur. Evidemment, la publication hommage a touché de nombreux internautes...



Il y a deux ans, l'animatrice de C'est Canteloup sur TF1 avait déjà souhaité rendre hommage à son ami disparu. La maman de Charlie (bientôt 7 ans) et Alphonse (4 ans) – fruits de ses amours passées avec le producteur Clément Miserez – avait publié une photo de groupe de la bonne époque sur Instagram. "Tata & Co ! Que de souvenirs avec toi Emmanuel, celui-ci en particulier <3 Best team ever #amispourlavie", écrivait-elle.