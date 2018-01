Alessandra Sublet : Son fils Alphonse, 3 ans, déjà "champion" !

Après de récentes vacances à Saint-Barthélémy, Alessandra Sublet passe actuellement de jolis moments à la montagne avec ses proches. L'animatrice toujours très amoureuse de son mari, le producteur Clément Miserez, profite des joies de la neige avec ses enfants Charlie (5 ans) et Alphonse (3 ans). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son petit dernier est très très doué !

La sensuelle brune de 41 ans publie rarement des photos ou vidéos de ses enfants mais, cette fois, elle n'a pu se retenir. Bluffée par son cadet, l'animatrice a donc souhaité dévoiler à tout le monde le don de son Alphonse pour le ski. Comme on peut le voir, le bambin, habillé d'une combinaison rouge, le visage dissimulé sous un casque, assure en glisse et gère à la perfection le chasse-neige et le dérapage. Pas mal pour un enfant de 3 ans !

En légende de cette vidéo, la maman enchantée a donc légendé : "#proudmum #alphonse3ans #champion #suisunpeuessoufflée".