Alessandra Sublet : Son fils Alphonse, un petit Batboy à croquer

Elle est de ces femmes qui ne veulent pas choisir entre leur vie de famille et leur carrière. Malgré un emploi du temps très chargé entre radio (La Cour des grands sur Europe 1) et télé (Action ou vérité sur TF1), Alessandra Sublet fait le pari de pouvoir tout allier. Et elle y arrive avec succès.

Quand l'animatrice de 40 ans n'est pas devant un micro ou une caméra, elle profite de son temps libre avec ses enfants. En période de vacances scolaires et de sortie du film d'animation Lego Batman, le film, Alessandra Sublet gâte son petit Alphonse, 2 ans.

Visiblement fan du personnage, le garçonnet s'est vu offrir un magnifique costume. Dans la peau du célèbre justicier, Alphonse fait craquer sa maman. Et comme le fiston porte un masque sur le visage, pour une fois, l'animatrice se permet de poster une photo de lui, de face. "Moi aussi j'en ai un #legobatman #legobatmanlefilm #batboy #instabatman", a commenté la jolie maman sur sa page Instagram suivie par plus de 53 000 personnes.