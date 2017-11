Alessandra Sublet tacle Thierry Ardisson et son gros manque d'humour

Dimanche 12 novembre, Alessandra Sublet était l'invitée d'Eric Dussart dans On refait la télé sur RTL. L'animatrice de 41 ans a évoqué sa querelle de longue date (débutée en 2012) avec Thierry Ardisson et elle n'a pas mâché ses mots.

Selon elle, l'homme en noir qui cartonne sur C8 est trop premier degré. Pour étayer ses propos, elle a même donné un exemple assez parlant. Il y a quelques années, elle a déclaré avec humour que les tacles de Thierry Ardisson pouvaient s'apparenter à une forme d'amour. Une note d'humour que le principal intéressé n'a pas du tout apprécié : "La rare fois où je l'ai dit, j'étais au micro d'une radio concurrente, on reve­nait sur ces histoires et j'ai dit : 'Mais il doit être fou amou­reux de moi.' Et il a pété un plomb, je vous jure que c'est vrai, il m'a envoyé un texto." Même Audrey Crespo-Mara, l'épouse de Thierry Ardisson a contacté la belle brune après cette boutade. Elle raconte : "Elle m'a envoyé un texto, hyper premier degré, en me mettant : 'Tu te rends compte, on vient de se marier.' J'ai dit : 'Hello, I'm doing a blague ! C'est ce que fait ton mari tout le temps depuis X années .' Et je me suis rendu compte que Pépé zinzin est hyper premier degré."

Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Eric Dussard s'est rappelé qu'il n'y a pas longtemps l'animateur s'était moqué de sa consoeur en apprenant qu'elle ne connaissait pas la date de la Seconde Guerre mondiale. Ce à quoi Alessandra Sublet a réagi et dévoilé : "Il a été ensuite invité chez Hanouna et on lui a demandé ce qu'est la vraie date de la Seconde Guerre mondiale et il n'a pas répondu. Ça n'a pas été repris mais Cyril Hanouna m'a juste envoyé un texto qui disait fais-toi le replay."

Ces nouvelles confidences risquent fort de relancer la guéguerre entre les deux animateurs. Affaire à suivre donc.