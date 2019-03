Alessandra Sublet : Vacances de rêve et instants bonheur avec ses enfants

Alessandra Sublet est actuellement sur un petit nuage ! Pour les vacances scolaires, l'animatrice de C'est Canteloup ! sur TF1 s'est envolée pour Saint-Barthélémy pour rejoindre ses deux adorables enfants, Charlie (6 ans et demi) et Alphonse (4 ans). Si son ex-mari Clément Miserez a passé la première semaine avec les deux bouts de chou, Alessandra Sublet est arrivée le vendredi 1er mars 2019 au soir sur l'île pour prendre le relais. Elle restera avec Charlie et Alphonse jusqu'à la fin des vacances scolaires.

Comblée, Alessandra Sublet a déjà immortalisé les premiers jours de son séjour paradisiaque. C'est sur son compte Instagram qu'elle a partagé deux photos de ses enfants le 2 mars 2019. On pouvait tout d'abord retrouver Charlie et Alphonse profitant de la mer. Décor époustouflant au programme ! On retrouvait ensuite l'animatrice de 42 ans en pleine plongée sous-marine avec sa petite fille. Et c'était sans compter sur Alphonse qui se la jouait Elvis Presley sur le titre Hound Dog. Une chose est sûre, Alessandra Sublet profite pleinement de ces moments en famille.

Alessandra Sublet a fait rêver ses followers avec ses magnifiques photos. Ces derniers n'ont pas manqué de lui adresser de jolis messages. "Profiter de tous ces instants est la meilleure des choses à faire. C'est magnifique et merveilleux à la fois. Bonnes vacances", pouvait-on lire dans les commentaires.