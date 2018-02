Alessandro Belmondo brille avec son illustre grand-père : Sa mère si fière !

Le fils de Paul et Luana (Tenca, son nom de jeune fille) Belmondo, Alessandro, est devenu le chef cuisinier du restaurant Il Cararosso à Saint-Cloud près de Paris. L'établissement des 3 soeurs Moccia a ouvert ses portes le 1er février et le cuistot partage sa mission avec un autre as des fourneaux, Luciano Di Sebastiano. Au menu, une ambiance trattoria authentique, rustique et chaleureuse, une carte de saison et une cuisine traditionnelle avec des produits frais et des viandes spécialement importées d'Italie, sans parler des pâtes fraîches maison et des pizzas napolitaines ! Si vous n'avez pas l'eau à la bouche avec tout cela...

La passion d'Alessandro pour la cuisine ne date pas d'hier et lui a été directement transmise par sa mère. En effet, Luana Belmondo n'est autre que celle qu'on a pu régulièrement voir préparer les succulents repas de l'émission C à vous et qui a signé le livre Mes recettes bonne humeur. Car si la gastronomie est importante pour la mère et le fils, l'enthousiasme et le bonheur en famille sont également essentiels.

Aîné des petits-enfants du monstre sacré du cinéma Jean-Paul Belmondo, Alessandro a toujours vu sa mère cuisiner et cela l'intéressait beaucoup. Il a suivi deux années d'éco-gestion à la Sorbonne "pour faire plaisir à son père"; confiait Luana Belmondo à Paris Match en 2016, il s'est ensuite dirigé vers une école hôtelière à Paris, avant de faire un stage à Londres avec Hélène Darroze au Connaught : "Il s'apprête à partir pour Antigua où il va faire ses premières armes." Luana Belmondo a aussi collaboré avec lui pour son livre : "Il sort de chez Darroze, moi des jupons de ma mère. J'ai appris de lui techniquement, mais j'arrive encore à l'étonner."