Alex Goude "ringard" pour Matthieu Delormeau : Règlement de comptes en direct

Dans Touche pas à mon poste (C8), Matthieu Delormeau ne mâche pas ses mots. À plusieurs reprises, le chroniqueur de Cyril Hanouna a ainsi qualifié Alex Goude et son style d'animation de "ringards". Agacé, l'ex-présentateur de La France a un incroyable talent (M6) est venu régler ses comptes à l'antenne de C8 mardi 13 novembre 2018.

"J'en ai marre de me faire démonter par Matthieu, lance Alex Goude. Ça m'a touché. J'ai fait l'émission [La France a un incroyable talent, NDLR] il y a trois ans, le temps a passé. Ce qui m'énerve, ce sont les jugements péremptoires, dire 'c'est ringard'. Tu le prends en pleine tête." Alex Goude préférerait que Matthieu Delormeau "donne [son] avis avec un 'j'aime' ou 'je trouve'". "Je le prendrais mieux", explique-t-il, acceptant tout de même la critique.

De son côté, Matthieu Delormeau persiste et signe... "Si ça te blesse, il ne faut pas faire ce métier, on va au plus vite, c'est en direct. Il faut te blinder, tu ne peux pas avoir le meilleur de ce métier et dès qu'il y a une critique tu le prends mal", lui balance le chroniqueur de Cyril Hanouna. Et de pousser un coup de gueule : "Un truc qui m'agace de la part de personnalités comme toi, c'est d'aller sur Twitter pour solliciter les gens, pour créer des petits buzz pour exister, ça m'agace." L'ancien animateur de NRJ12 en a alors profité pour revenir sur les critiques dont il avait été la cible de la part de son interlocuteur. "Quand toi tu as dit de TPMP, de Cyril Hanouna et de moi : 'Delormeau fait beaucoup de mal à la cause homosexuelle' (...), je n'ai pas été sur Twitter", rappelle-t-il. "Si on veut se parler, on envoie un texto. Mais aller solliciter les gens pour faire du buzz, pour exister parce que peut-être en ce moment c'est plus difficile pour toi (...), ce n'est pas bien", conclut Matthieu Delormeau.

Si d'ordinaire l'ex-acolyte d'Ayem Nour et Gilles Verdez sont rarement du même avis, ils ont réussi à s'entendre. "Tu n'es qu'un hypocrite, Goude (...). Ce n'est pas bien ce que tu fais. À chaque fois tu ne réponds pas, tu ne cherches jamais à joindre les gens", s'est agacé Gilles Verdez, rejoignant par là son collègue.