Alex Goude : Son ex-mari Romain s'est remarié aux États-Unis !

Le 17 novembre dernier, Romain Taillandier, l'ex-mari d'Alex Goude, s'affichait pour la première fois avec son nouveau compagnon, Junior Velazqez, lui aussi établi à Las Vegas aux États-Unis.

Ce 9 décembre 2018, le couple a franchi une nouvelle étape puisqu'il s'est marié aux États-Unis. "Just married to the fabulous @junior.velazqez #gaycouple #love #wedding #pride", a renseigné Romain en anglais, soit "Je viens de me marier avec le fabuleux Junior Velazqez" en V.F. La veille, le chanceux Junior avait de son côté statué en légende d'une vidéo boomerang : "Romain, je suis impatient de pouvoir t'appeler 'mon mari' ! Je t'aime."

Les internautes ont rapidement souhaité adresser leurs voeux aux jeunes mariés dans les commentaires d'une photo de part de gâteau arc-en-ciel. "Félicitations à toi et à ton mari, plein de bonheur à vous", "Félicitations, un bel avenir à vous deux (vous trois même) !", "Félicitations pour votre mariage les amoureux", "Je vous souhaite plein de bonheur et de longues vies en pleine santé pour pouvoir en profiter à fond", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, c'est en 2013 que Romain Taillandier disait "oui" à l'animateur Alex Goude dans une chapelle à Las Vegas. Cinq ans plus tard, les tourtereaux sont certes séparés mais restent amis... ne serait-ce que pour le bien-être de leur fils Eliott (3 ans), né d'une mère porteuse aux États-Unis, et qui reste à ce jour leur priorité.