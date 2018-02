Alex Lutz entouré de Muriel Robin, sa chérie et un parterre de VIP à l'Olympia

Jeudi 8 février, l'humoriste et comédien Alex Lutz, donnait une représentation de son nouveau spectacle éponyme sur la scène de l'Olympia, à Paris. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités étaient venues l'applaudir.

Il y avait du beau monde au show d'Alex Lutz. On a ainsi pu voir Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, le cascadeur équestre Mario Luraschi avec ses fils Marco et Lucio, son producteur Jean-Marc Dumontet, Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin, Tonie Marshall, Danièle Thompson et son mari Albert Koski, Claudia Tagbo (elle-même de retour sur scène avec Lucky), Isabelle Gelinas, Mireille Dumas ou encore Mimie Mathy accompagnée de son mari Benoist Gérard, Mathilda May, Katherine Pancol, Luana et Paul Belmondo, Sylvie Testud, Stéphanie Murat, Julie Arnold, Olivier Lejeune, Cristiana Reali, Eric Viellard, Shirley Bousquet, le metteur en scène Charles Templon, Denis Olivennes, Pascale Arbillot, Sébastien Thiery, Tom Dingler (qui le met en scène)...

Alex Lutz, que le grand public a découvert sur Canal+ dans Catherine et Liliane et qui est attendu dans Les Aventures de Spirou et Fantasio, revient donc avec un nouveau spectacle qu'il joue jusqu'au 25 février à l'Olympia puis en tournée. Sur scène, il est accompagné d'un cheval nommé Nilo et offre aux spectateurs une galerie de personnages allant du chef d'orchestre sans bras à la paroissienne !

Thomas Montet