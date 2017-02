Alex Owens : La fillette de Titanic a bien grandi et parle de Leonardo DiCaprio

Le 14 décembre prochain, le film Titanic célèbrera les 20 ans de sa sortie en salles. À ce jour encore, le long métrage de James Cameron demeure l'un des plus gros succès de l'industrie cinématographique et s'affiche en deuxième position du box-office mondial avec 2,168 milliards de dollars récoltés à travers les pays. Il a également raflé onze Oscars en 1998 et a permis de révéler à l'international deux grands acteurs, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Plusieurs scènes cultes mettant en scène les interprètes de Jack et Rose ont ainsi marqué les mémoires à travers les générations. Parmi celles-ci, on se souvient entre autres de la fameuse séquence où le personnage de Kate Winslet rejoint celui de Leonardo DiCaprio pour une grande fête célébrée en troisième classe. Dans cette scène, Jack danse d'abord avec une fillette adorable, Cora. Interprétée par Alex Owens-Sarno, celle-ci a récemment été interviewée par le site Buzzfeed.

Aujourd'hui âgée de 28 ans, la comédienne américaine a bien grandi et s'est remémoré avec beaucoup d'enthousiasme son expérience de tournage, qui s'est étendu pour sa part entre fin 1996 et début 1997. Selon elle, Leonardo DiCaprio (avec lequel elle a tourné deux scènes, dont une a été coupée au montage) était "absolument drôle et charmant" avec toutes les personnes qu'il croisait sur le plateau. "Il aimait faire sourire les gens. J'étais souvent assise sur ses genoux avec un sandwich entre deux prises. Ma mère a une photo incroyable de moi, Leo, Kate et ma petite soeur Rachel en train de traîner ensemble lorsqu'ils faisaient les répétitions pour la scène de danse. C'est l'une de mes préférées et cela me rappelle à quel point j'ai de la chance d'avoir travaillé avec deux des meilleurs acteurs au monde", a-t-elle déclaré.