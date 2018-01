Alex Pall (The Chainsmokers) : Il trompe sa chérie, elle l'humilie sur la Toile

Alex Pall, qui forme la moitié du duo The Chainsmokers (qui a notamment collaboré avec Louane), vient de subir une humiliation publique, infligée par sa petite-amie Tori Woodward. Cette dernière, ayant découvert que le musicien l'a trompée, a partagé les preuves sur les réseaux sociaux et l'a allumé.

Sur Instagram, la jolie blonde a partagé dans sa story une capture vidéo d'une caméra de surveillance sur laquelle on peut voir Alex Pall embrassant une mystérieuse inconnue. "Ils vous regardent dans les yeux et vous disent qu'ils vous aiment. Puis vous détruisent en deux temps, trois mouvements", a-t-elle commenté. Sur d'autres photos de son désormais ex-conjoint et de la femme inconnue, elle ajoute : "Alex est dégoûtant. Les hommes sont des déchets. Ne l'oubliez pas."