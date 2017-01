Alex Pettyfer et sa belle Marloes Horst réconciliés : en route vers le mariage !

Nouvelle année, nouveau départ pour Alex Pettyfer et sa chérie Marloes Horst ! Le couple qui s'était séparé l'année dernière vient de se laisser une nouvelle chance.

Selon les informations du site E! News, les deux tourtereaux ont été aperçus main dans la main dans les rues de Los Angeles, ce mercredi 11 janvier. Cerise sur le gâteau, la bombe allemande de 27 ans portait, à la main gauche, un joli diamant qui semble indiquer que le couple est prêt à sauter le cap. "Ils sont de nouveau ensemble et ils se sont fiancés", a confirmé un proche au site américain.

Un retour de flamme pas si inattendu que ça pour l'acteur de 26 ans, qui a joué dans le film Magic Mike, et le jeune mannequin. Au moment de leur rupture en mars dernier, ils avaient en effet sous-entendu qu'une réconciliation n'était pas exclue ! "En temps normal, je préfère que ma vie privée le reste mais, contrairement à ce qui a été écrit, Marloes et moi nous sommes séparés parce que c'est un super top model ultracanon et que nos emplois du temps nous tiennent loin l'un de l'autre. Nous restons incroyablement proches et nous nous aimons très fort !!! Nous sommes meilleurs amis et qui sait ce que l'avenir nous réserve ?", avait-il expliqué sur sa page Instagram.

Même son de cloche du côté de la bombe de Victoria's Secret. "Contrairement à ce que de certains journaux racontent, Alex et moi, nous nous sommes séparés à cause de nos emplois du temps surchargés. C'est très triste de lire tous ses articles négatifs alors que nous sommes très proches et que nous nous aimons si forts. Nous sommes meilleurs amis et resterons pour toujours la famille l'un de l'autre. L'amour est toujours la solution", écrivait-elle alors.

Alex Pettyfer et Marloes Horts, qui se fréquentent depuis trois ans, avaient de nouveau été aperçus ensemble au mois d'octobre. Leur mariage est prévu dans le courant de l'année, si l'on en croit les informations du Daily Mail.

Coline Chavaroche