Alex Ramires dans "Quotidien" : Une nouvelle recrue pleine d'expérience

Lundi 3 septembre 2018 marquait la rentrée des talk shows à la télévision. Alors que Cyril Hanouna proposait son lot de nouveautés dans Touche pas à mon poste (C8), son concurrent direct, Yann Barthès n'était pas en reste. À la tête du programme Quotidien, l'animateur de TMC s'est entouré de chroniqueurs encore peu connus du grand public pour rythmer sa saison.

Parmi eux, les téléspectateurs ont pu découvrir Alex Ramires. Chaque lundi, c'est lui qui est chargé de faire rire l'audience à l'aide de sa chronique décalée autour de la culture, "sans avoir lu les livres, ni écouté les morceaux de musique ou encore sans avoir vu les films de la semaine", déclarait le communiqué de presse officiel.

À 29 ans, Alex Ramires n'en est pas à sa première télé. Le jeune humoriste avait déjà fait ses premiers pas dans la première saison de l'émission de Laurent Ruquier On n'demande qu'à en rire. Il avait notamment partagé la scène avec Kev Adams ou encore Arnaud Tsamère. Sur sa lancée, il réalise son premier one-man show nommé Saison, hein ? sur l'univers des séries.

Toujours en pleine ascension, Alex Ramires enchaîne les projets. À partir du 27 septembre prochain, il sera à l'affiche de son deuxième spectacle, Sensiblement viril, qui évoque son homosexualité et l'homophobie et pour lequel il sera en tournée dans toute la France. Depuis plusieurs années, il s'amuse aussi à produire et publier des vidéos low cost sur sa chaîne YouTube où il détourne avec ironie des clips musicaux ou des dessins animés Disney.

Avec autant d'expérience, Alex Ramires ne pouvait pas refuser une nouvelle exposition médiatique. Il fait partie des quatre nouveaux humoristes à rejoindre la bande Yann Barthès aux côtés de Pablo Mira, Alison Wheeler et Matthieu Noël. Mais ce dernier, après une seule et unique apparition, a récemment décidé de quitter précipitamment le programme.

Repéré par Arthur, Alex Ramires fera partie, ce vendredi 14 septembre, des invités de Vendredi, tout est permis, avec Camille Cerf, Camille Lellouche, Gérémy Crédevill, Tony Saint Laurent, Tristan Lopin et Cartman dès 23h15 sur TF1.

Retrouvez Quotidien du lundi au vendredi à 19h20 sur TMC