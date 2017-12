Alexa Dell fiancée : Un diamant à 3 millions de dollars pour la jeune héritière

Mariage en vue pour une jeune héritière réputée aux Etats-Unis. Fille de Michael Dell, fondateur et PDG de l'entreprise informatique du même nom, Alexa Dell (24 ans) a annoncé mercredi 26 décembre 2017 ses fiançailles avec celui qui partage sa vie depuis tout juste un an, Harrison Refoua (40 ans). Sur Instagram, la jeune femme a ainsi pris la pose avec son futur mari, dévoilant au passage son impressionnante bague. Selon le Daily Mail, le bijou pourrait faire quelque 12 carats et est estimé à 3 millions de dollars.