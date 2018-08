Alexander de Suède : A 2 ans et pour sa 1re mission, le petit prince assure !

Quelques semaines après l'avoir vu faire ses premiers pas en contexte officiel, à l'occasion du baptême de sa cousine la princesse Adrienne le 8 juin 2018, Alexander de Suède a vécu le 23 août un moment fondateur de sa jeune existence de prince : comme les autres bambins de la famille royale nés avant lui, le fils aîné du prince Carl Philip et de la princesse Sofia de Suède est allé à la découverte de son duché, le duché de Södermanland que lui a octroyé son grand-père le roi Carl XVI Gustaf à sa naissance, en avril 2016.

Accompagné de ses parents, le prince âgé de 2 ans a fait son arrivée en calèche sur le site choisi pour la charmante cérémonie dans cette contrée magnifique du sud du pays, au sein de la réserve naturelle de Nynä à Gisesjön : c'est là, en effet, qu'a été installée une plateforme d'observation offerte à Alexander - et à son nom - par la région à l'occasion de son baptême, le 9 septembre 2016.

Pour sa toute première visite officielle sur ce territoire auquel il est lié à vie, le garçonnet, en pantalon beige et haut blanc et bleu, s'est montré à la hauteur : sage, souriant et curieux de tout, y compris du petit fascicule présentant la faune et la flore que sa maman la princesse Sofia lui a fait découvrir, il a réussi - avec la complicité de son papa le prince Carl Philip - à dénouer le ruban vert anis qui avait été placé sur le belvédère en bois pour son inauguration. Les ciseaux, ce sera pour quand il sera plus grand !

Sa mission accomplie avec brio, Alexander de Suède a ensuite pu se focaliser librement sur une statue de canard de trois fois sa taille qui le captivait depuis le début et la chevaucher avec un plaisir évident, sous le regard attendri de ses parents. Lesquels ont partagé via Instagram trois images de ces moments de découverte en pleine nature (deux sur leur propre compte, une sur celui de la monarchie suédoise). Il devrait sous peu y avoir un nouvel ajout, avec le premier anniversaire, le 31 août, de leur fils cadet le prince Gabriel.