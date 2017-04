Alexander de Suède : Le petit prince tout mignon pour son premier anniversaire

Dans quelques mois, en septembre 2017 si tout se passe comme prévu, le prince Alexander Erik Hubertus Bertil, duc de Södermanland, cinquième dans l'ordre de succession au trône occupé par son grand-père le roi Carl XVI Gustaf de Suède, accueillera un petit frère ou une petite soeur. La seconde grossesse de la princesse Sofia a été annoncée le 23 mars dernier, moins de deux ans après son mariage avec le prince Carl Philip en juin 2015.

Il s'agira du sixième petit-enfant pour le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, puisque la princesse héritière Victoria et le prince Daniel sont parents de la princesse Estelle et du prince Oscar, et la princesse Madeleine et son époux Christopher O'Neill sont parents de la princesse Leonore et du prince Nicolas.