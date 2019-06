Alexandra Lamy canon en bikini, sa soeur Audrey la charrie

L'une et l'autre rencontrent un franc succès au cinéma et à la télévision, des carrières qui les contraignent à passer plus de temps éloignées qu'ensemble. Mais quand un break de quelques jours se profile à l'horizon, Alexandra et Audrey Lamy sautent sur l'occasion pour se retrouver. Ce que les actrices de 47 ans et 38 ans ont tout récemment fait comme l'attestent les photos publiées sur leurs pages Instagram respectives.

Le 12 juin 2019, Alexandra Lamy a partagé une galerie d'images avec ses 509 000 abonnés. L'ex-femme de Jean Dujardin s'est dévoilée en compagnie de sa soeur Audrey à l'occasion d'un week-end dans le Sud de la France, en Camargue. "Petit week-end en famille @audreylamy @lemasdelafouque #camargues #premieraperosurlaplage #canard #perroquet (Marius) on adore !!!", a commenté la maman de Chloé Jouannet, particulièrement enthousiaste.

Sur l'une des photos, Alexandra Lamy apparaît dans un bikini noir, exposant une silhouette incroyable qui n'a pas manqué de bluffer les internautes. "Pfff le corps de oufff", "Un beau corps", "Encore bien foutue la petite dame", "J'adore !! Et ce corps de folie !!!!", "Mais quelle bombe", les compliments fusent.