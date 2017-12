Alexandra Lamy, Clotilde Courau et Catherine Ringer réunies pour un grand !

Qui pouvait réunir les actrices Alexandra Lamy et Clotilde Courau, les chanteuses Yael Naim et Catherine Ringer, la chorégraphe Carolyn Carlson et les réalisateurs Patrice Leconte et Costa-Gavras ? Réponse : le compositeur français d'origine libanaise Gabriel Yared à qui la Philharmonie de Paris rendait hommage à l'occasion du Week-end des musiques à l'image, les 9 et 10 décembre 2017.

Outre l'hommage à Steven Spielberg, l'autre héros de ce cours festival était donc Gabriel Yared, 68 ans, lauréat d'un César pour la musique de L'Amant en 1993 et d'un Oscar pour la partition du Patient anglais en 1997. Samedi soir, dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, un concert était organisé : interprété par le London Symphony Orchestra, il était dirigé par Dirk Brossé (compositeur belge) et Gabriel Yared, avec Catherine Ringer et Yael Naim au chant, Juanjo Mosalini au bandonéon et Lewis Morison au saxophone ; le concert a été conçu par Yared et mettait à l'honneur quelques-unes de ses plus belles bandes originales.

De nombreuses personnalités ont assisté à l'événement comme la chanteuse Enzo Enzo (qui chantait Juste quelqu'un de bien), l'actrice Gabrielle Lazure, les rockeurs Jean-Louis Aubert et Frankie Jordan, le journaliste Laurent Weil et l'ancien directeur de la Cinémathèque française Serge Toubiana. Gabriel Yared a également pu compter sur la présence d'anciens collaborateurs comme Patrice Leconte, pour qui il a signé la musique d'Une promesse en 2013, Costa-Gavras pour Hanna K. en 1983, Étienne Chatiliez pour Tatie Danielle en 1990 et la chorégraphe Carolyn Carlson qui a beaucoup fait appel à ses talents pour ses ballets.

Ces dernières années, Gabriel Yared a collaboré avec Angelina Jolie (Au pays du sang et du miel en 2010, Vue sur la mer en 2015) et Xavier Dolan (Tom à la ferme en 2013, Juste la fin du monde en 2016 et The Death and Life of John F. Donovan en 2018).