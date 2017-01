Alexandra Lamy : Emue et sacrée devant sa soeur Audrey à l'Alpe d'Huez

Présente dans deux longs métrages en compétition, Alice Belaïdi s'est également distinguée au palmarès pour son second rôle dans le nouveau film d'Audrey Dana, Si j'étais un homme, qui a particulièrement fait rire les festivaliers. La jeune et pétillante comédienne a partagé son prix avec Alexandra Lamy, qui a été sacrée Prix d'interprétation féminine pour L'Embarras du choix. La très populaire comédienne a plus que savouré ce prix (re-designé par Richard Orlinski) reçu devant sa petite soeur Audrey Lamy, qui faisait partie du jury présidé par Omar Sy.

Enfin, Dominique Farrugia peut se féliciter d'avoir lui aussi marqué le palmarès avec un Prix spécial du jury et un prix d'interprétation pour son acteur Gilles Lellouche, hélas absent. Etaient également présents de nombreux invités dont Lucie Lucas, l'héroïne de Clem, qui a retrouvé sa partenaire de jeu dans la série, Elodie Fontan. Valérie Damidot était également de la partie, dansant avec Richard Orlinski. Florence Foresti, Thierry Frémaux, la malicieuse Elodie Martelet et le musclé Sacha Perez (tous deux de The Voice 5) étaient aussi présents, tout comme Panayotis Pascot, Andy Raconte (Nadège Dabrowski), Charlotte Gabris et Mister V (Yvick Letexier), les jeunes espoirs de cette 20e édition.

Le palmarès complet :

Grand Prix : L'Ascension de Ludovic Bernard,

Prix spécial du Jury : Sous le même toit de Dominique Farrugia,

Prix du public : L'Ascension de Ludovic Bernard,

Prix d'interprétation masculine : Gilles Lellouche pour Sous le même toit de Dominique Farrugia

Prix d'interprétation féminine : Alice Belaïdi pour Si j'étais un homme d'Audrey Dana et Alexandra Lamy pour L'Embarras du choix d'Eric Lavaine

Prix du court métrage : Speed Dating de Daniel Brunet et Nicolas Douste