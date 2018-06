Alexandra Lamy en bikini : Une silhouette parfaite à 46 ans

Chamboule Tout suit Béatrice qui fête avec ses proches la sortie de son livre : elle y raconte l'accident de son mari Frédéric (José Garcia). Il est devenu aveugle et sans filtre... toujours aussi drôle et séduisant, il est totalement imprévisible. Mais ce livre, hymne à la vie, va se transformer en un joyeux pugilat car si Béatrice a changé les noms, chacun de ses amis cherche à retrouver son personnage. Le livre réveille des jalousies secrètes, tandis que le groupe d'amis et la famille tanguent. Michaël Youn, Anne Marivin, Olivia Côte, Medi Sadoun, Michel Vuillermoz et Anne Girouard (Kaamelott) sont de la partie.