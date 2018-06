Alexandra Lamy et Chloé : Mère et fille réunies pour une belle cause

Telle mère, telle fille. Le 2 juin dernier, Alexandra Lamy et sa fille Chloé Jouannet prenaient part au 6e gala annuel de la Croix-Rouge dans le cadre du prestigieux hôtel Cap Eden Roc au Cap d'Antibes. Mère et fille se sont retrouvées dans ce cadre officiel et caritatif, n'ayant pas hésité une seconde à répondre à l'invitation.

Devant un coucher de soleil divin, Alexandra Lamy et sa sublime complice du soir ont pris la pose, imitées ensuite par l'ancien nageur Alain Bernard et sa compagne Faustine. Les deux jolies blondes ont forcément aimanté les regards. Vêtue d'une robe ample dans des tons rose et corail, l'ex de Jean Dujardin a opté pour une tenue glamour, alors que sa fille chérie qui vient de fêter ses 20 ans arborait une simple robe noire moulante et fendue.

Nul doute que les regards des 250 convives ayant répondu présent à l'invitation de la présidente de l'unité locale Marika Roman, se sont tous tournés vers Alexandra Lamy, marraine de coeur de cette édition et première femme à endosser cette responsabilité. Les fonds récoltés pendant cette soirée seront dédiés aux actions sur le terrain au quotidien (centre de santé, aide alimentaire, Samu social, insertion professionnelle des jeunes, formations aux premiers secours) ainsi qu'à l'achat de matériel d'urgence et de secours.