Alexandra Lamy et Florent Pagny prêts à être immortalisés

"Bientôt sera annoncé le nom des nouvelles personnalités élues par l'Académie", a promis le musée Grévin en légende d'une photo des membres de l'Académie Grévin. Le musée a été devancé par VSD, qui publie dans son nouveau numéro les noms de ses prochains entrants. L'actrice Alexandra Lamy (prochainement à l'affiche du film L'Embarras du choix, en salles le 15 avril) et les chanteurs Christine and the Queens et Florent Pagny y sont les prochaines personnalités attendues.

Les statuts de cire d'Alexandra Lamy, Christine and the Queens et Florent Pagny rejoindront celles de Kendji Girac, Nikos Aliagas (déjà exposées) et de Maître Gims, en cours de conception.

Le musée Grévin a récemment publié une vidéo des coulisses de la réalisation du double de Maître Gims, nommé en novembre dernier par l'Académie Grévin.