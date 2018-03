Alexandra Lamy et l'amour : "Je ne ferme pas la porte aux hommes mais..."

Charmante, solaire, radieuse... Les spectateurs qui ont vu Alexandra Lamy dans sa nouvelle comédie, de et avec Franck Dubosc, Tout le monde debout, ne tarissent pas d'éloges à propos de l'actrice qui incarne dans cette tendre comédie une femme handicapée. À 46 ans, la star semble plus épanouie que jamais. Dans le magazine Elle, la comédienne s'est confiée sur la période douloureuse après l'officialisation de sa rupture avec Jean Dujardin mais également de sa reconstruction qui s'est déroulée non pas en France mais à Londres, avec sa fille unique Chloé.

"Comment fait-on, à 42 ans, pour rencontrer des gens, seule dans une ville inconnue ? D'autant que je parlais anglais comme une patate et que les mecs lâchaient vite prise ! Heureusement, mes deux meilleures amies, Mélanie Doutey et Christelle Bimar, m'ont rejointe. Être en bande a tout changé. Nous sommes sorties tous les soirs pour faire le tour des pubs... et nous rentrions parfois à 5h du matin ! Nous nous sommes enfin autorisées à vivre notre vie d'ados !" Entrer dans la quarantaine n'a pas du tout déstabilisé Alexandra Lamy, bien au contraire : "Sincèrement, ma carrière est faite – en tout cas, je m'en préoccupe bien moins qu'avant. Après des années de vie commune, je ne ferme pas la porte aux hommes, mais je ne donne pas les clefs ! Chacun chez soi. C'est un vrai luxe de rentrer et de se faire un dîner entre copines, un masque au concombre, voire de traîner en jogging et grosses chaussettes", explique en toute sincérité Alexandra Lamy.

Plutôt que de prévoir une nouvelle vie conjugale, l'artiste préfère se concentrer sur d'autres aventures. Dans Version Femina, elle a révélé commencer l'écriture d'un film pour sa soeur Audrey Lamy et sa fille Chloé Jouannet, comédienne en herbe, dont elle est très complice !

