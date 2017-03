Alexandra Lamy : Le jour où elle a raconté sa 1re fois devant son papa

Alexandra Lamy respire la bienveillance et la bonne humeur et son passage sur C8 renforce cette idée ! La talentueuse comédienne française doit certainement ces traits de caractère à son éducation. Certes, ses parents sont commerçants et travaillent beaucoup, mais elle se souvient d'une enfance très joyeuse et a noué une belle complicité avec son père et sa mère, puis avec sa soeur Audrey Lamy, avec qui elle a dix ans d'écart. Dans son beau portrait réalisé pour C8 et diffusé le 9 mars, sous-titré "Chouchou des Français", la star raconte une amusante anecdote de jeunesse. Découvrez l'extrait dans notre player.

Lors de l'émission qui lui est consacrée, Alexandra Lamy joue le jeu des confidences en révélant qu'elle racontait tout à son père, même sa première fois ! Si en grandissant elle souligne l'aspect gênant de confier ce genre de choses à son papa, à l'époque, elle ne voit pas le décalage. Un père protecteur mais qui voulait aussi terriblement avoir un garçon, au point de faire suivre à la future comédienne des cours d'arts martiaux, sa passion.

Les années ont passé et la jeune fille complexée est devenue une femme confiante en elle, forte de son talent et de sa beauté. Devenue star grâce à la série Un gars, une fille, dans laquelle elle donne la réplique à son ex-mari Jean Dujardin, elle revient au cinéma dans L'Embarras du choix, comédie romantique d'Éric Lavaine qui suit les hésitations d'une femme face à deux prétendants qui ont tout pour eux.