Alexandra Lamy, nostalgique, pose avec son "bébé d'amour"

Elles sont mère et fille, mais aussi les meilleures amies du monde. Sur Instagram, Alexandra Lamy et Chloé Jouannet ne cessent d'afficher leur tendre complicité. Très régulièrement, il est possible de croiser, sur le compte de la maman (371 000 abonnés) ou sur celui de la fille (121 000 abonnés), des photos, vidéos et autres boomerangs impliquant les deux blondes. Récemment, entre deux publications remerciant le public pour le franc succès rencontré par Tout le monde debout dans lequel elle donne la réplique à Franck Dubosc, Alexandra Lamy a posté une photo adorable ressortie du grenier...

On y voit l'actrice révélée par Un gars, une fille, sur une photo datant d'il y a une vingtaine d'années. Dans ses bras se trouve son "bébé d'amour", qui n'est autre que Chloé, la fille qu'elle a eue avec le comédien suisse Thomas Jouannet. Radieuse avec ce sourire déjà bien reconnaissable, la jeune maman immortalisait ce doux moment avec sa fille unique. "Ça rend nostalgique tout ça", "Magnifiques toutes les deux", "Rayonnante ! Le bonheur d'être maman, C'est trop mignon !!", "Trop chouuuu, C'est beaucoup trop mignon", peut-on lire dans les commentaires.

C'est la deuxième fois en quelques semaines que la Toile peut admirer la bouille craquante de Chloé bébé. Au début du mois d'avril, à l'occasion des fêtes de Pâques, la jeune femme aujourd'hui âgée de 20 ans avait elle-même publié sur Instagram une photo d'elle datant de l'époque où elle "ressemblait à un oeuf". Cette fois-là, c'était dans les bras de son papa...