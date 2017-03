Alexandra Lamy : Qui sont ces deux hommes qui la font craquer ?

Alexandra Lamy illumine la comédie romantique d'Éric Lavaine L'Embarras du choix, mais la star française fait aussi des éclats grâce à ses partenaires qu'on retrouve réunis lors de l'avant-première à Paris le 13 mars. Celles qui jouent ses amies, Sabrina Ouazani et Anne Marivin, débordent de spontanéité et d'humour, Jérôme Commandeur, qu'elle retrouve après Retour chez ma mère du même réalisateur, répand sa bonhommie sans mal tandis que le faux taciturne Lionnel Astier est un père fictif impeccable. Le metteur en scène a également pris un soin tout particulier dans l'écriture avec ses comparses Laurent Turner et Laure Hennequart, pour les rôles des deux prétendants qui font battre le coeur de l'héroïne. Durant tout le film, le suspense est intact, on ignore dans quels bras la belle Juliette va tomber. Une réussite que l'on doit aussi à l'interprétation séduisante d'Arnaud Ducret et Jamie Bamber. Zoom sur ces deux acteurs irrésistibles...

Arnaud Ducret est Etienne

Il a succédé à Yvan Le Bolloc'h dans Caméra Café 2, fait des one-man shows (il est au Casino de Paris actuellement), a participé à Spamalot, inspirée de Sacré Graal des Monty Python et sévit désormais dans Parents mode d'emploi sur France 2 : Arnaud Ducret maîtrise l'humour sur petit écran et sur scène. Au cinéma, s'il a joué dans Une vie meilleure, il amuse la galerie dans Les Profs 1 et 2 en prof d'EPS, double Emmet dans le dessin animé La Grande Aventure Lego et joue un coloc un peu déprimé dans Adopte un veuf. Après L'Embarras du choix, le comédien français de 38 ans est le partenaire de Marilou Berry dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon.