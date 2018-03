Alexandra Lamy réunie avec sa fille Chloé et son ex Thomas Jouannet

Lundi 12 septembre, le Comédia recevait l'une de ses plus belles distributions pour une représentation exceptionnelle des Monologues du vagin. Sur scène, Sandrine Rousseau, Catherine Arditi, Rachel Khan, Juliette Arnaud, Charlotte Gaccio, Nicole Calfan, Christelle Chollet, Alison Wheeler, Sophia Aram, Andréa Ferréol, Delphine Horvilleur, Eden Ducourant, Stéphanie Bataille, Wendy Bouchard, Christophe Girard, Raphaël Glucksmann... et Chloé Jouannet.

La fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet a accepté l'invitation du festival Paroles Citoyennes pour l'association PARLER, et a joué sur scène sous les yeux forcément émus et fiers de ses parents. En effet, Alexandra Lamy a délaissé le temps d'un soir la promotion de son film Tout le monde debout, pour retrouver son ex-compagnon, l'acteur suisse Thomas Jouannet. Ensemble, ils ont posé avec leur fille, mais aussi avec Audrey Lamy, la petite soeur d'Alexandra, et avec leurs parents, Michèle et Michel Lamy. Toute la petite famille a ainsi pu assister au show de la belle Chloé, 20 ans.

Une nouvelle ligne au CV de celle qu'on l'avait déjà vue dans Avis de Mistral, au printemps 2014. Installée à Londres avec sa mère, elle a suivi des cours de théâtre après avoir obtenu l'équivalent du bac britannique et alterne entre projets cinématographiques indépendants et quelques petites incursions dans le mannequinat. Elle a récemment tourné avec son amoureux Zacharie Chasseriaud (Les Géants) dans l'inquiétant Cobalt.