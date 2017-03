Alexandra Lamy, sa fille Chloé Jouannet : "Elle se cherche encore"

Fille des talentueux acteurs Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, qui ont partagé une histoire d'amour de 1995 à 2003, il était difficile pour Chloé (19 ans) d'imaginer sa vie loin du feu des projecteurs. Aussi a-t-elle suivi le même chemin que ses illustres parents.

C'est au côté de son ancien beau-père Jean Dujardin, en 2009, que la jolie blonde a fait ses premiers pas au cinéma, obtenant en effet un petit rôle dans Lucky Luke, apparition qui lui permettra de partager l'affiche avec Jean Reno dans Avis de mistral, en 2014. Elle y incarne Léa, une fillette partie avec ses frères et soeurs en Provence afin de rencontrer son grand-père. Des vacances loin d'être reposantes à cause des nombreuses disputes et du passé turbulent de ce dernier qui resurgit.

Sa performance a été saluée par le public, ainsi que les critiques. Alexandra Lamy peut donc être fière de ce début de parcours, d'autant plus qu'elle n'a jamais aidé Chloé à obtenir un rôle comme elle l'a rappelé lors de son passage dans Thé ou Café (France 2), ce samedi 11 mars 2017 : "Je ne lui ai pas déconseillé d'être comédienne. Je lui ai juste dit que je ne l'aiderais pas parce que je pense que ce n'est pas lui rendre service. Et je pense qu'elle sera d'autant plus heureuse si elle réussit par elle-même plutôt que de savoir que sa mère l'a aidée."

Mais Chloé Jouannet ne souhaite pas seulement se cantonner à une spécialité. La petite amie de Zacharie Chasseriaud est encore jeune et veut prouver qu'elle a plusieurs cordes à son arc. "Elle est 19 ans donc elle est comédienne, elle chante aussi, elle écrit des histoires... Elle se cherche un petit peu. Là, elle tourne une série anglaise", a détaillé la soeur d'Audrey Lamy à l'animatrice Catherine Ceylac.

On souhaite donc à Chloé Jouannet de se trouver et de se réaliser.