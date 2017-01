Alexandra Lamy, sa soeur Audrey: "Souvent je l'appelle 'ma fille... euh ma soeur'"

Dix années les séparent, mais les soeurs Lamy sont depuis toujours proches et complices ! Et sur ce sujet, elles sont intarissables en interview. Nouvelle preuve avec l'entretien d'Alexandra Lamy pour le magazine Psychologies, alors que sort son film L'Embarras du choix. Et en parlant de sa petite soeur Audrey, l'irrésistible comédienne lui fait aussi une belle déclaration d'amour.

"On est plus que complices, on est extrêmement proches, souvent je l'appelle 'ma fille... euh ma soeur.' Vous savez, pendant dix ans, j'ai été fille unique, paumée en pleine campagne, mes parents travaillaient beaucoup. J'ai aimé cette période qui m'a permis de développer mon imaginaire et de ne pas avoir peur de la solitude, c'est une force immense. (...) Le fait est que quand ma soeur est née, ça a été le plus beau jour de ma vie. Elle est devenue ma poupée vivante. Malgré la différence d'âge, je partageais tout avec elle, et je pouvais lui faire confiance : à 5 ans, elle ne disait rien de mes conneries d'ado que je faisais en cachette de nos parents, rien ! Ensuite, quand je suis partie de la maison vers 19 ans, elle venait passer les vacances chez moi, à Paris, on adorait. Et quand elle est montée à Paris, on ne s'est plus lâchées", raconte avec enthousiasme Alexandra Lamy.

C'est grâce à sa grande soeur qu'Audrey s'est lancée dans l'aventure de la comédie, comme elle l'avait confié dans Version Femina : "Quand j'avais une dizaine d'années, elle prenait des cours de théâtre en cachette de mes parents et m'avait mise dans la confidence. Du coup, elle m'amenait aux répétitions : ça a renforcé nos liens et ça m'a transmis le virus. Et un jour, on m'a proposé de la jouer plus jeune dans une pièce..." Lui avoir donné envie de jouer aussi a mis une certaine pression sur les épaules de l'aînée vis-à-vis de leurs parents, mais au final, Audrey Lamy a réussi et s'est fait un prénom sans que leur relation ne se détériore d'un poil : "J'étais flippée d'être 'la soeur de', ce n'était pas méchant vis-à-vis d'elle, je l'admire tellement, mais je voulais exister à part entière."

Et si Audrey Lamy est très complice avec la fille d'Alexandra, Chloé Jouannet, il va sans dire que la star d'Un gars, une fille est désormais une tata aux anges avec le petit garçon de l'héroïne de Scènes de ménages, maman d'un petit Leo depuis le mois de juin 2016.