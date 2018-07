Alexandra Lamy trop fière des Bleus : "Cette Coupe du monde, elle est pour nous"

Vendredi 6 juillet 2018, tous les yeux étaient rivés sur l'équipe de France lors du match en quart de finale qui opposaient les Bleus à l'équipe d'Uruguay (2-0). Qualifiés pour la demi-finale, les joueurs de Didier Deschamps retrouveront le terrain mardi prochain face à la Belgique. 20 ans après la Coupe du monde 1998, tous les espoirs sont permis...

Sur Instagram, Alexandra Lamy a publié une vidéo enjouée après la victoire des Bleus. Comme des millions de Français, la sublime actrice de 46 ans croit que l'équipe de France peut aller jusqu'au bout. "Bon bah voilà, on est en demi-finale. Bah oui évidemment, de toute façon cette Coupe du monde, elle est pour nous, elle est pour la France ! Donc on a gagné les gars, on va gagner la demi et puis on va gagner la finale. En revanche, moi je ne change plus jamais de baskets, je ne sais pas si c'est par superstition, mais à chaque fois ça marche", a-t-elle confié avec un grand sourire.

Cette vidéo était également l'occasion pour Alexandra Lamy de faire la lumière sur une cause qui lui tient à coeur. Marraine du Pasteurdon depuis plusieurs années, opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons de l'Institut Pasteur, la comédienne a poursuivi avec une petite pointe d'humour : "Et puis je crois surtout que l'équipe de France a voulu gagner car elle a très envie d'une petite visite privée à l'institut Pasteur ! Allez, on est tellement fiers, c'est tellement génial. Bisous les Bleus, bravo !", a-t-elle conclu.