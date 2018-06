Alexandra Rosenfeld, amoureuse de Tom : Tendresse et complicité à Roland-Garros

Dimanche 3 juin 2018, l'une de nos plus jolies ex-Miss France a pointé le bout de son nez à Roland-Garros. Alexandra Rosenfeld (31 ans), notre reine de beauté de l'année 2006, a en effet fait le déplacement... et bien accompagnée !

Sublime dans un combishort corail, la maman de la jeune Ava (7 ans et demi, fruit de ses amours passées avec le rugbyman Sergio Parisse) s'est bien entendu fait remarquer grâce à son style sans fausse note, mais aussi grâce à son bonheur affiché avec son chéri Tom Lamb. Si elle s'est séparée du bel Étienne, sa "libellule", l'an dernier, l'ancienne reine de beauté a depuis retrouvé l'amour auprès d'un bel Anglais – convoyeur d'animaux sauvages de son état ! – et multiplie désormais les sorties et les clichés en sa compagnie.

Ce 3 juin 2018, le jeune couple, ravi de passer cet après-midi sportif ensemble, n'a par exemple cessé d'échanger des regards complices, des gestes tendres et même quelques baisers au milieu des tribunes. So romantic !

Le même jour, Alexandra Rosenfeld a pu croiser dans les allées de Roland-Garros la route des autres ex-Miss Malika Ménard, Alicia Aylies et Flora Coquerel, mais aussi celle du spationaute Thomas Pesquet, de Vianney et sa chérie Catherine, de Shirley Bousquet qui est actuellement enceinte et de l'humoriste Jarry. Bref, que du beau monde !

Pour rappel, après avoir vécu à Paris avec le Top Chef Jean Imbert de 2013 à 2014 – elle travaillait alors dans l'immobilier –, Alexandra Rosenfeld a décidé de refaire sa vie dans le Sud de la France en tant que chargée de mission du Pôle développement et promotion à l'Office de tourisme du cap d'Agde Méditerranée. Une activité qui ne l'empêche pas, de temps à autres, de s'afficher avec d'autres Miss lors d'événements ou de vacances paradisiaques.