Alexandra Rosenfeld divine : Elle affiche ses abdos en béton !

Le 13 mars dernier, c'est en compagnie de Chloé Mortaud que la maman d'Ava a posé en maillot de bain rouge en pleine nature. Souriantes, les deux anciennes reines de beauté avaient même imprimé leur année de règne au niveau de la poitrine.

Pour rappel, Miss France 2009 réside à Las Vegas avec son compagnon le pilote Romain Thievin et leur petit Matis (5 ans). Malgré la distance, Alexandra Rosenfeld et elle sont restées proches. On n'a donc probablement pas fini de découvrir des photos hot des jeunes femmes.