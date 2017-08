Alexandra Rosenfeld : Divine en bikini et réveil "en douceur"...

Alors que les Français ont repris le chemin du travail, Alexandra Rosenfeld est, quant à elle, en vacances. L'ex-Miss France 2006 est au Portugal et elle se la coule douce, en compagnie d'une copine.

Alexandra Rosenfeld a un programme pour le moins agréable pendant ses vacances : sieste, baignade, bronzage ou encore yoga, fiesta... La jeune femme de 30 ans poste régulièrement des photos de son escapade au soleil sur Instagram et l'on peut constater qu'elle prend du bon temps. L'ex-Miss a même été filmée par son amie Chantal Roux, se réveillant "en douceur", c'est-à-dire en ondulant du bassin en brassière et petit short, laissant son voir son parfait ventre plat et sa fine silhouette. Ce corps de rêve, elle l'a aussi dévoilé sur un cliché d'elle en bikini...

Alexandra Rosenfel – qui ne semble pas avoir embarqué dans ses valises sa fille Ava (6 ans, dont le papa est son ex-mari le rugbyman Sergio Parisse), ni son chéri Étienne – a bien raison de profiter des vacances. La jeune cocréatrice du site chezalexetchantal.com (bijoux, vêtements...) est aujourd'hui chargée de mission du Pôle développement et promotion à l'Office de tourisme du cap d'Agde-Méditerranée.