Alexandra Rosenfeld enceinte d'Hugo Clément : nouvelle photo de son baby bump

Pour rappel, Alexandra Rosenfeld, qui est aussi maman d'une petite Ava (bientôt 9 ans, née de son précédent mariage avec le joueur de rugby Sergio Parisse), a annoncé sa grossesse en partageant une photo sur laquelle on découvrait son ventre arrondi. "Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules", a-t-elle commenté sa photo pour annoncer qu'elle avait réussi sa formation pour être prof' de yoga. La future maman a posé avec sa formatrice Aria, vue dans la Star Academy et qui est également enceinte. De son côté, le futur papa Hugo Clément a écrit : "Fier de ma Alexandra officiellement diplômée de yoga ! On aura bientôt un/une nouvel/le élève à domicile..."

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément se sont rencontrés en mai 2018, lors d'un tournage de Fort Boyard. Depuis, ils ne se quittent plus. C'est en octobre dernier que la candidate de Je suis une célébrité, sortez-moi de là et le jeune homme, qui officiera en tant qu'animateur sur France Télévisions la saison prochaine, ont officialisé leur couple. Plutôt que de se cacher et de fuir les photographes, ils ont préféré dévoiler leur amour au grand jour afin d'être un peu plus tranquilles. Le 30 octobre 2018 qu'ils ont fait leur premier tapis rouge en couple. Les amoureux s'étaient rendus à la première du spectacle Totem, du Cirque du soleil. Depuis, ils n'hésitent plus à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux.

Ils se sont pacsés en janvier dernier comme ils l'avaient révélé lors d'une interview pour Gala. Ils avaient également fait part de leur envie de devenir parents. Un voeu sur le point d'être exaucé !