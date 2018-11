Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément enlacés pour soutenir Rio Mavuba

En mars 2014, Rio Mavuba racontait son incroyable et bouleversante naissance sur le plateau de Salut les Terriens (alors diffusée sur Canal +). L'ancien capitaine emblématique du Losc a vu le jour sur une embarcation de fortune alors que sa famille fuyait la guerre civile en Angola. "Mes parents fuyaient la guerre civile en Angola, on est parti avec mes frères et soeurs", avait-il confié face à Thierry Ardisson. Le footballeur de 34 ans qui a annoncé sa retraite en septembre dernier livre ce même récit dans son autobiographie Capitaine de ma vie publiée le 15 novembre 2018 aux éditions Solar. "Je veux donner un message d'espoir, a-t-il expliqué à France Bleu Nord, mais aussi laisser un héritage à mes enfants."

Papa de trois enfants, Tiago, Uma et Aliyah, Rio Mavuba a organisé une soirée à l'occasion de la parution de son livre le 14 novembre 2018 au Nolita, à Paris. Sa ravissante femme Elodie, qu'il a épousée en juin 2017 en présence de M. Pokora, était bien évidemment présente pour ce grand moment mais pas seulement. L'ex-sportif a également pu compter sur la mobilisation de nombreuses personnalités. Plusieurs anciennes Miss France ont mis à l'honneur Capitaine de ma vie. Alexandra Rosenfeld était accompagnée du journaliste Hugo Clément, Laury Thilleman du chef Juan Arbelaez, et Malika Ménard du chanteur Ycare.Ayem Nour, très occupée avec le lancement de sa gamme de cosmétiques Joli Secret Paris, l'animatrice Karima Charni, l'humoriste Caroline Vigneaux étaient elles aussi au Nolita pour ce lancement particulièrement réussi.