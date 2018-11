Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément : Main aux fesses et baiser en pleine soirée

C'est l'amour fou entre Hugo Clément et l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld. Après avoir officialisé leur couple en posant pour la première fois ensemble le 30 octobre dernier lors de la première du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, les deux tourtereaux s'affichent très amoureux sur les réseaux sociaux.

C'est même Hugo Clément qui surprend le plus, lui qui s'est fait si discret jusqu'ici sur sa vie personnelle. Sur Instagram, le journaliste a fêté comme il se doit le 32e anniversaire de sa chérie. Vendredi 23 novembre 2018, il a posté un adorable message sur le réseau social en partageant une photo de l'ancienne Miss 2006 adolescente et assise sur un scooter. "Élue meilleure représentante à vie du syndicat de notre adolescence. Joyeux anniversaire @alexandrarosenfeld", écrit-il en légende, accompagnant son message d'un émoji coeurs dans les yeux.

Et ce n'est pas tout ! Sur son compte, Alexandra Rosenfeld a révélé le cadeau que lui a offert son amoureux : une trottinette électrique. "Et il me dit : 'vu que tu risques de crever, j'ai des pneus de rechange, et il faut éviter de rouler sur les flaques'", a-t-elle commenté, très amusée. Et de poursuivre : "Ah et il ajoute : 'Tu ne vas pas travailler aujourd'hui, prépare une valiiiiiiise !'"

À l'aéroport, elle a découvert qu'elle allait s'envoler pour Biarritz et que des amis à elle étaient conviés. Avant de partir, Hugo Clément qui pense décidément à tout, a pris soin de joindre la maman de la jeune femme afin qu'elle garde Ava, sa fille. "Une super maman appelée par un super Hugo, pour garder une super Avanounou", a commenté Alexandra Rosenfeld dans sa story publiée dans la nuit de vendredi à samedi.

On peut ainsi découvrir les coulisses de la folle soirée entre amis à Biarritz lors de laquelle tout le monde s'est déguisé. On peut voir Alexandra souffler sur ses bougies et embrasser fougueusement son compagnon qui de son côté a attrapé les fesses de sa dulcinée ! Une folle soirée !