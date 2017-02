Alexandra Rosenfeld folle d'amour pour la Saint-Valentin avec "sa libellule"

L'amour est à l'honneur en ce 14 février. Comme de nombreux amoureux de par le monde, Alexandra Rosenfeld n'a pas oublié de fêter la Saint-Valentin à son chéri Étienne, qui partage sa vie depuis le mois d'octobre 2015. "Joyeux anniversaire ma libellule", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une adorable photo du couple.

Tout sourire, les cheveux au vent et main dans la main avec son amoureux, la jolie blonde pose un regard tendre et plein d'amour sur le jeune homme, chargé de production et photographe de profession. Le cliché a fait l'unanimité parmi les abonnés de l'ancienne Miss France et Miss Europe 2006, qui se sont réjouis de voir le si "beau couple", heureux et "trop mignon".

Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la jolie blonde de 30 ans, qui s'est séparée il y a un peu plus de deux ans du Topchef Jean Imbert. Depuis, l'ancienne reine de beauté a refait sa vie dans le sud de la France.

Après un bref passage dans l'immobilier à Paris, la maman de l'adorable Ava (6 ans, qu'elle a eu avec son ex-mari le rugbyman Sergio Parisse) a refait sa vie dans le Sud de la France.

La bombe originaire de Languedoc-Roussillon exerce désormais en tant que chargée de mission du Pôle développement et promotion à l'Office de tourisme du cap d'Agde Méditerranée.

Si elle vit désormais loin du feu des projecteurs, Alexandra Rosenfeld continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses fidèles abonnés qui sont toujours plus nombreux à la suivre.