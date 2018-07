Alexandra Rosenfeld : L'ex-Miss France rayonne durant sa session yoga en culotte

Certes, Alexandra Rosenfeld a rendu sa couronne de Miss France il y a quelques années maintenant mais elle n'a peut-être jamais été aussi rayonnante qu'aujourd'hui.

Actuellement en vacances à Comporta au Portugal, notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2006 s'est saisie de son compte Instagram très suivi et a dévoilé ce 26 juillet 2018 son corps de rêve lors d'une session yoga. Ainsi, sur une terrasse en bois et face à la nature, Alexandra (31 ans) a fait immortaliser son bonheur – et sa silhouette ! – en se laissant photographier alors qu'elle réalisait un poirier parfait, seulement vêtue d'un petit T-shirt et d'une culotte. "Même endroit, un an plus tard #Comporta #Yoga #Portugaleuteamo", a-t-elle écrit en légende, signe qu'elle affectionne particulièrement cet endroit.

Bien entendu, les admirateurs de notre ex-Miss ont salué la publication de cette jolie carte postale. "Bravo, superbe posture !", "Sublime, tu es trop forte", "Super la technique", pouvait-on lire dès les premières réactions. Il est vrai que la jeune maman assure tout particulièrement sur ce cliché estival et sportif.

Pour rappel, Alexandra Rosenfeld est l'heureuse maman d'une petite Ava (bientôt 8 ans), fruit de ses anciennes amours avec le joueur de rugby Sergio Parisse.