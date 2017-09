Alexandra Rosenfeld : La Miss et maman d'Ava (7 ans) affiche ses abdos en acier

Le soleil du Sud, où elle est installée depuis deux ans, motive l'ancienne Miss France et Miss Europe ! Depuis le mois de février, la grande copine de Valérie Bègue (marraine de la petite Ava) est chargée de mission du Pôle développement et promotion à l'Office de tourisme du Cap d'Agde-Méditerranée. L'ex-compagne de Jean Imbert, originaire de Béziers, est visiblement très épanouie sur ces terres et le montre sur les réseaux sociaux, partageant sa bonne humeur et sa motivation avec ses followers.