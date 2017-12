Alexandra Rosenfeld, maman sportive : Sa petite Ava stylée en mode roller girl

Alexandra Rosenfeld aime passer du temps en famille. Notre ex-Miss France 2006, maman d'une petite Ava (7 ans), l'a encore prouvé ce 3 décembre 2017 en publiant une nouvelle photo de sa petite princesse.

C'est en marge d'une sortie roller mère-fille que l'ancienne reine de beauté aujourd'hui âgée de 31 ans a publié un cliché en noir et blanc de sa fillette. Le visage caché par un imposant emoji lunettes de soleil, Ava prend la pose devant un mur de briques, bien équipée pour parer à toute éventuelle chute.

Bien entendu, les internautes se sont vite manifestés pour commenter ce cliché sportif. "Trop mimi", "Elle est trop mignonne ta petite ! Et elle est vraiment bien harnachée", pouvait-on lire parmi les premières réactions et au milieu d'une pluie de coeurs rouges.

Mercredi 6 décembre, Alexandra Rosenfeld prenait une nouvelle fois la parole sur Instagram, mais cette fois pour pleurer la disparition de l'idole Johnny Hallyday (74 ans) emportée par un cancer du poumon quelques heures plus tôt. "Mes pensées pour Laeticia Hallyday et pour votre famille. Mes plus sincères condoléances", statuait Alexandra en légende d'une photo d'elle datant de 2006, en compagnie de Johnny et Laeticia.