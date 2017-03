Alexandra Rosenfeld ose la frange : L'ex- Miss France est transformée

Chose promise, chose due ! Après avoir annoncé un changement capillaire sur les réseaux sociaux, la belle Alexandra Rosenfeld s'est jetée à l'eau. "Dernière photo avant la frangette", a-t-elle écrit sur sa page Instagram publiant un selfie d'elle avant de se rendre chez le coiffeur.

Quelques heures plus tard, l'ancienne Miss France et Miss Europe 2006 publiait un nouveau cliché d'elle, transformée, sur sa page Instagram.

Une adorable frange sur le front et son blond sublimé, la jeune femme originaire de Béziers était littéralement transformée. Son nouveau look a fait l'unanimité parmi les internautes qui assure qu'elle est "mieux comme ça", et la trouve "magnifique" et "radieuse".

Ravie du résultat, l'ancienne reine de beauté, aujourd'hui âgée de 30 ans, a publié un autre cliché d'elle affublée d'un drôle de filtre Snapchat mettant à nouveau en valeur son nouveau style. "Une vraie bombe atomique", a commenté l'un de ses abonnés dans le bloc des commentaires de la photo, sur laquelle Alexandra apparaît tout sourire.

Visiblement le sud réussit à la belle Alexandra, qui a quitté la grisaille parisienne pour regagner sa région d'origine. L'ex-compagne de Jean Imbert, originaire de Béziers, officie désormais en tant que chargée de mission à l'Office de tourisme du Cap d'Agde.

Alexandra vit désormais de soleil et d'eau fraîche avec son amoureux Etienne, et son adorable petite Ava (6 ans, qu'elle partage avec son ex-mari Sergio Parisse) et partage son quotidien vitaminé sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses milliers d'abonnés.