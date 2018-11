Alexandra Rosenfeld ose le topless en lingerie... L'ex-Miss France séduit !

Alexandra Rosenfeld gâte encore et toujours les internautes.

Le 15 novembre dernier, le photographe Romain Rigal a dévoilé un cliché très sexy issu d'une collaboration avec notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2006. Sur celui-ci, proposé en noir et blanc, la maman d'Ava (8 ans) apparaît divine en tanga, tandis qu'elle prend la pose de dos contre un mur blanc. Une apparition qui a évidemment plu à des nombreux internautes.

"Magnifique photo d'une superbe femme", "Mon dieu, Alexandra ose de plus en plus. Cette photo et les autres sont magnifiques, le noir et blanc est top", "Un vrai mannequin", "Geneviève de Fontenay doit être folle !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le 11 novembre dernier, la petite amie du journaliste Hugo Clément – avec qui elle partage des moments cocasses de leur intimité sur les réseaux sociaux – avait déjà fait sensation sur Instagram. Sur un cliché en noir et blanc, on la retrouvait totalement nue dans un lit, ses parties intimes cachées par une simple couette blanche. "Dimanche sans manche", avait-elle écrit en légende de sa publication. Son compagnon de 29 ans, charmé, avait commenté avec une pointe d'humour : "Tu peux faire le lit, s'il te plaît."

Une jolie complicité.