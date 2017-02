Alexandra Rosenfeld : Sa nouvelle vie loin du strass et des paillettes

Miss France n'est pas une carrière viable sur le long terme, et ça, Alexandra Rosenfeld l'a bien compris. La jolie blonde élue Miss Languedoc 2005 puis Miss France et Miss Europe 2006 est en pleine reconversion. A 30 ans, l'ancienne reine de beauté s'est d'abord essayée à la télé, avant de finalement se ranger et refaire sa vie loin du strass et des paillettes.

Maman d'une petite fille prénommée Ava (6 ans, qu'elle a eue avec son ex-mari l'international italien de rugby Sergio Parisse), Alexandra a préféré retrouver la quiétude et le soleil du Sud de la France, dont elle est originaire. Comme on la comprend !

Après avoir lancé sa propre boutique en ligne, Chez Alex et Chan­tal, elle a ensuite tenté sa chance dans l'immobilier, l'an passé. Sans grand succès visiblement, puisqu'elle vient d'annoncer sur les réseaux sociaux avoir finalement changé de voie. L'ex-compagne du Top Chef Jean Imbert s'est lancée dans le tourisme, et plus particulièrement au Cap d'Agde.

"Premier jour en qualité de char­gée de mission du pôle déve­lop­pe­ment et promo­tion à l'Office de tourisme Cap d'Agde Médi­ter­ra­née", a-t-elle écrit sur sa page Twitter, où elle a publié une photo d'un "dossier d'accueil du nouvel entrant", à son nom. Un nouveau défi de taille pour la pétillante Alexandra, désormais en couple avec un certain Etienne. On lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle carrière !