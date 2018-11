Alexandra Rosenfeld se dévoile nue dans son lit : Son chéri Hugo Clément réagit

Alexandra Rosenfeld a gâté ses abonnés ce 11 novembre 2018.

Au beau milieu de son dimanche, la petite amie du journaliste Hugo Clément – avec qui elle partage des moments cocasses de leur intimité sur les réseaux sociaux – a décidé de poster une photo assez sexy. Sur ce cliché en noir et blanc, on retrouve notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2006 totalement nue dans un lit, ses parties intimes cachées par une simple couette blanche. "Dimanche sans manche", a-t-elle écrit en légende.

Naturellement, les abonnés de notre ancienne reine de beauté, maman d'une petite Ava (8 ans), ont été ravis par ce joli partage. "Tu es canon !", "Oulalala, ça c'est un beau dimanche", "Très belle photo et très beau modèle", "Sensuelle à souhait notre Miss", pouvait-on lire dans les premières réactions. Hugo Clément (29 ans), très probablement charmé, a lui aussi commenté la photo avec une pointe d'humour : "Tu peux faire le lit, s'il te plaît."

Espérons que la maman d'Alexandra (31 ans), qui surveille de temps à autres la ligne éditoriale de sa fille, ne vienne pas une nouvelle fois la gronder après cette publication assez sexy...